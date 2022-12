Omicidio suicidio a Villabate, uccide la compagna e si suicida

Secondo una prima ricostruzione i due si erano lasciati, ma l'uomo non aveva accettato la separazione

VILLABATE (PA) – Tragedia alle porte di Palermo. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a Villabate. L’omicidio suicidio è avvenuto nell’appartamento della coppia, in via Giovanna d’Arco. L’uomo ha prima infierito contro la donna e poi con lo stesso coltello utilizzato per il delitto si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Il ritrovamento

La vittima è Giovanna Bonsignore, di 44 anni, il compagno che l’ha uccisa Salvatore Patinella, di 41. Alcuni amici si sono allarmati e hanno chiamato le forze dell’ordine che sono entrate in casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna uccisa con diverse coltellate e l’uomo che si è tolto la vita con la stessa arma.

Il racconto di amici e conoscenti

Secondo quanto raccontano da alcuni conoscenti Giovanna Bonsignore e Salvatore Patinella si erano lasciati, ma l’uomo non aveva accettato la separazione. Ieri è andato a trovare la ex e l’ha uccisa nel corso di una lite. Poi ha scritto un post su Facebook. Alcuni amici lo hanno letto e hanno chiamato i carabinieri che hanno trovato i due morti. Da parte di Giovanna Bonsigore non risultano denunce per maltrattamenti o interventi dei carabinieri. I militari della compagnia di Misilmeri hanno sequestrato la casa per eseguire i rilievi e il coltello utilizzato da Patinella per uccidere la compagna e togliersi la vita.