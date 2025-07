Omicidio di un minorenne e torture in Libia, arresto in Germania VIDEO

In azione la polizia

ZWEIBRUECKEN (GERMANIA) – Arrestato nella zona di Zweibruecken, in Germania, un cittadino somalo di 29 anni ritenuto responsabile di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita alla realizzazione di numerosi delitti contro la persona, tra cui omicidio, tortura e sequestro di persone, unitamente a numerosi altri soggetti allo stato non identificati.

Le forze dell’ordine in azione

L’uomo sarebbe parte di una organizzazione criminale che ha trasportato in Italia numerosi migranti illegalmente. Il 29enne è stato arrestato dalla polizia. In azione il Servizio centrale operativo, la Sisco e la squadra mobile di Palermo, su delega della procura del capoluogo siciliano, insieme con la polizia tedesca. Il mandato d’arresto europeo segue l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo.

Le violenze in Libia

Le indagini della Dda di Palermo sono partite nel giugno del 2023 dalla denuncia di un cittadino somalo giunto a Lampedusa, che ha svelato il ruolo del 29enne in una organizzazione dedita al traffico di uomini dall’Africa all’Europa. Il 29enne sarebbe stato carceriere e torturatore all’interno di una struttura segreta a Bani Walid, in Libia, con l’incarico di mantenere l’ordine e le direttive impartite dai trafficanti libici anche con la violenza. Percosse e torture venivano inferte ai migranti somali per indurre i loro familiari a versare somme di denaro come prezzo preteso per la liberazione e la successiva traversata in mare.

Il 29enne, inoltre, è stato indicato come il responsabile dell’omicidio di un minorenne somalo che fu accoltellato alla gola perché si era ribellato ad un tentativo di violenza sessuale che l’indagato intendeva filmare per indurre i familiari della vittima a versare il denaro necessario per la sua liberazione.

I racconti dei migranti

Le rivelazioni del migrante somalo alle forze dell’ordine hanno trovato riscontro nelle testimonianze di altre vittime rinchiuse nello stesso campo di prigionia, che hanno fornito ulteriori prove e rivelazioni sulle violenze commesse dal 29enne nei loro confronti.

L’uomo, che si connetteva al suo profilo Facebook, è stato individuato attraverso l’analisi degli indirizzi ip. L’indagine ha rivelato quindi la sua presenza a Bani Walid, il transito sul territorio italiano e poi su quello tedesco.