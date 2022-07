Omicidio via D’Amelio, pubblicati alcuni verbali secretati

La decisione è stata deliberata dal plenum all'unanimità, su proposta del comitato di presidenza.

In occasione del trentesimo anniversario della strage di via d’Amelio, il Csm ha autorizzato la pubblicazione dei verbali secretati delle audizioni dei magistrati della procura di Palermo condotte tra il 28 e il 31 luglio 1992 dal Gruppo di Lavoro per gli interventi del Csm relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata.

La decisione è stata deliberata dal plenum all’unanimità, su proposta del comitato di presidenza. Il Comitato, ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini, ritiene che “la pubblicazione di tali atti sia utile ed opportuna per completare il quadro dell’informazione di tutti i cittadini in ordine a vicende che hanno segnato in maniera significativa la storia del Paese culminando con l’estremo sacrificio di magistrati che hanno strenuamente perseguito la difesa della legalità democratica”.