Omicidio Willy, i fratelli Bianchi incastrati dal VIDEO

Per il pm Giovanni Taglialatela le riprese fanno accapponare la pelle

1' DI LETTURA

Un video incastra i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, i due ragazzi di Artena condannati all’ergastolo nel primo grado di giudizio per l’omicidio del giovane Willy Duarte. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato i movimenti del delitto avvenuto tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro.

Dalle immagini registrate sul luogo del pestaggio e diffuse dai quotidiani Corriere della Sera e Il Messaggero. Nei video che i carabinieri hanno analizzato accuratamente si vedono chiaramente le sagome dei “gemelli”. Si vede soprattutto la durata e la violenza del pestaggio. Per il pm Giovanni Taglialatela le riprese fanno accapponare la pelle “Willy aveva le braccia scese, non tentava nemmeno di reagire, preso a calci e pugni mentre boccheggiava e annaspava a terra, da solo per 50 eterni secondi prima di morire”.