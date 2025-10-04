 Ong, '7 migranti morti in naufragio': 2 a bordo della nave
Ong, ‘7 migranti morti in naufragio’: 2 a bordo della nave

La testimonianza dei sopravvissuti
PORTO EMPEDOCLE
di
1 min di lettura

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Sette persone sarebbero morte in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi ieri da Sos Humanity nel Canale di Sicilia. E durante la notte, altre due persone sono decedute a bordo della Humanity 1 che li aveva tratti in salvo. E che ora si dirige verso Porto Empedocle.

Dopo che le autorità italiane avevano inizialmente assegnato loro Bari per portare a terra i 34 sopravvissuti, dice la ong, sottolineando che “l’assegnazione di un porto lontano non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana”.

Ieri ricorreva il dodicesimo anniversario del naufragio del 3 ottobre che provocò 368 morti a Lampedusa.

