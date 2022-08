Ora Sicilia converge all’interno dell’Mpa di Raffaele Lombardo

Ad annunciarlo è l'ideatore Luigi Genovese, pronto a candidarsi all'Ars

2' DI LETTURA

PALERMO – Ora Sicilia, il soggetto politico fondato nell’estate nel 2019, converge all’interno del Movimento per l’Autonomia. Ad annunciarlo è l’ideatore e leader di Ora Sicilia, Luigi Genovese, pronto a lanciare la sua candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana. “Diventa realtà quella che adefinisco una sintesi naturale con un movimento, quello fondato oltre 15 anni fa dall’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, con il quale Ora Sicilia, senza indugi, condivide principi fondativi e una prospettiva che mira a radicare e a rafforzare la rappresentanza politica di matrice autonomista, anteponendo davanti a tutto le caratteristiche peculiari della Sicilia e la sua identità”, dice.

“La stessa ragione – aggiunge il deputato – che mi ha portato nel 2019 a lasciare un partito nazionale per fondare un nuovo movimento di stampo regionalista, mi ha spinto adesso verso la scelta di solidificare quell’idea e quindi di far convergere Ora Sicilia all’interno della galassia autonomista di cui l’Mpa è, ad oggi, l’interprete politico con maggiore tradizione e radicamento sul territorio siciliano”. “Sono convinto che Ora Sicilia, affermatasi per la seconda tornata elettorale consecutiva come prima forza del centrodestra a Messina anche alle recenti elezioni amministrative, potrà apportare un grande contributo al Movimento per l’Autonomia e contestualmente, all’interno di un processo di dialogo costante, saprà arricchirsi attingendo dall’esperienza quasi ventennale maturata dall’Mpa e dai suoi protagonisti”.



“Bene l’adesione di Ora Sicilia e del Movimento VIA, al progetto della lista Popolari e Autonomisti, che vede il naturale percorso al sostegno della candidatura di Renato Schifani a presidente della Regione Siciliana. Una sinergia importante, che si sviluppa all’interno di un progetto che condivide la stessa visione per la Sicilia, e dentro il quale ho già deciso di spendermi in questa competizione per rappresentare i territori all’Ars con una mia diretta candidatura. Uniti per rafforzare la rappresentanza istituzionale oltre che politica sotto il segno dei valori autonomisti e popolari”, afferma l’ex deputato regionale Gaspare Vitrano. (ANSA).