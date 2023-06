Ornella Muti, Milo Manara, Caparezza: Etna Comics col botto

VIDEO. Il manifesto dedicato a Sant'Agata e le parole di Monsignor Renna.

CATANIA. L’undicesima edizione di Etna Comics segna il ritorno del maestro del fumetto mondiale, Milo Manara, autore del manifesto di quest’anno, dedicato ad Agata. “Ho pensato che il simbolo di Catania, invece dell’Elefante, sia Agata – dice Manara – per celebrare, in questi tempi, la donna e la sua bellezza”. Presente l’Arcivescovo Metropolita Monsignore Luigi Renna: “Etna Comics attira tanti giovani ed è per questo che merita attenzione da parte di noi adulti – spiega Renna – qui c’è, tanta creatività, ricerca e l’icona di quest’anno, Sant’Agata, in tutta la sua bellezza ci dice qualcosa di grande. Dove c’è bellezza, c’è una traccia di noi”.

Milo Manara è stato protagonista a Taboocom insieme alla celebre attrice Ornella Muti, consacrata dal kolossal americano ‘Flash Gordon’ e che vanta, dopo quarant’anni, un primato assoluto con il suo personaggio ‘Princess Aura’ di ‘Flash Gordon’ ha sempre vinto tutti i sondaggi internazionali relativi alle figure femminili tratte dai fumetti e portate sul grande schermo.

Con la sua presenza la settima arte del cinema ha incontrato la nona arte del fumetto in un confronto che ha appassionato il pubblico.

Acclamazione per Caparezza

Tutti in fila a caccia di un autografo di Caparezza, affiancato dall’amico fumettista Simone Bianchi, per il panel sulla contaminazione tra musica e fumetto. Oggi il rapper e cantautore sarà protagonista di una conferenza dal titolo “Scripta manent” insieme a Davide Toffolo, Luca Bonora e Cecilia Randall. Sotto i riflettori, il ruolo della scrittura nella creazione artistica.

In Area Palco molti appassionati per la premiere nazionale del film Denti da Squalo, alla presenza del regista DavideGentile, di EdoardoPesce nei panni del Corsaro, e di TizianoMenichelli e StefanoRosci, nei ruoli di Walter e Carlo.

Il cast presenterà il film, distribuito da Lucky Red e nelle sale dall’8 giugno, stamattina nel corso in Sala Polifemo.