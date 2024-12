Oroscopo 2025 del Capricorno

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La tua determinazione, caro Capricorno, è una lama a doppio taglio. Ti senti un eremita zen che sta bene solo con sé stesso, ma, spoiler: quest’anno il cuore vuole un po’ d’attenzione.

La seconda metà dell’anno è ideale per innamorarsi sul serio, ma prima passerai una primavera dove i sentimenti sembrano in saldo (e non ti fidi). L’estate ti riscalderà, ma non troppo: sei comunque un segno che ha sempre un piede nel ghiaccio.

Apri il cuore, non è una cassaforte a combinazione multipla!

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Amuri e prudenza fannu coppia bona, ma ‘na vota l’annu lassa u cori parrari.”

