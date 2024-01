Oroscopo Ariete: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana le stelle ti sussurrano di amore, suggerendoti di decidere se essere completamente dentro o completamente fuori. Sei alla ricerca di garanzie e certezze, e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo, specialmente per i cuori solitari. Se hai avuto momenti di cedimento, ora è il momento di rinnovare e rinvigorire il tuo legame. Nel lavoro, anche se non ci sono grandi problemi, la tensione nervosa potrebbe ostacolare la tua produttività. È un periodo favorevole per seguire da vicino l’evoluzione delle questioni legali e burocratiche. La tua creatività sarà la tua grande alleata. Sul fronte del benessere, inizi con un’energia fisica invidiabile, ma attenzione alla fretta e alle distrazioni che potrebbero portarti a dover rifare le cose due volte.

“Per l’Ariete, l’amore è un campo di battaglia, e sono sempre pronti a combattere o a fuggire!” Voto: 7.5/10. “Di minacci nun timiri di prumissa nun gudiri.“



