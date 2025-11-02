Oroscopo Ariete: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Entri in scena come sempre con la delicatezza di un trapano acceso alle sette del mattino. L’amore, per te, non è mai una passeggiata tra i tulipani ma una corsa a ostacoli, possibilmente con una spruzzata di dramma per non annoiarti. Ti piace discutere, ribattere, magari pure un po’ provocare perché se la relazione è troppo tranquilla, ti viene voglia di cambiare canale. Però occhio, perché Venere in opposizione ti rende più geloso di un gatto che difende la ciotola. Potresti scambiare un semplice messaggio per tradimento internazionale.

Nel lavoro, la settimana ti invita a respirare e riflettere. Due cose che, diciamolo, non sono esattamente la tua specialità. Ti senti pronto a rinnovarti, ma anche impaziente di vedere risultati subito. Eppure, se resisti alla tentazione di rispondere male a chi ti contraddice, potresti scoprire che la collaborazione, a volte, paga più della competizione.

Fisicamente, sei un po’ scarico. I primi giorni ti sembrerà di correre con la batteria al 5%. Poi, verso il weekend, recuperi energia e anche il sorriso.

Sei un fuoco d’artificio che ha bisogno solo di non accendersi dentro casa.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti calmu e nun ti fari pigliari da testa, ca si nun freni un pocu ti bruci cu tuttu u firmamentu”.

