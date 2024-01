Oroscopo Bilancia: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana, Bilancia, potresti sentirti come un diplomatico nella delicata arte delle relazioni. Il transito favorevole di Venere suggerisce che è il momento di chiarire eventuali situazioni critiche o polemiche. Tuttavia, ricorda che la trasgressione non sempre paga, quindi se non sei sereno in una relazione, prenditi il tuo tempo prima di creare ulteriori dubbi o tensioni. Sul piano lavorativo, sei come un abile stratega pronto a valutare le collaborazioni e gli accordi che si presentano. È fondamentale essere obiettivi e avere una visione chiara della realtà per navigare con successo in questo periodo, soprattutto perché alcuni accordi potrebbero richiedere revisioni o potrebbero emergere questioni economiche da risolvere. A livello di benessere, il consiglio è di prenderti cura di te stesso, dato che negli ultimi mesi la tua forma fisica potrebbe non essere stata al top.

Sei come un equilibrista sul filo del benessere, attento a non perdere l’equilibrio! Voto: 7/10. Proverbio: “Nun ti fidari ca la corda è grossa, / quantu è cchiù grossa cchiù prestu si lassa.“



