Oroscopo Cancro: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

CANCRO – Sei in un periodo favorevole per fare passi avanti in amore. Venere forma un aspetto neutrale, ma questo non significa che non ci siano opportunità per te. Potresti sentire il bisogno di essere spronato e le stelle potrebbero portare cambiamenti nel tuo modo di vivere e pensare l’amore. Sul lavoro, sono possibili nuove opportunità in ambienti diversi. Nonostante qualche insoddisfazione, preparati per una ripresa professionale importante. Sul fronte del benessere, qualche tensione nervosa e possibili fastidi allo stomaco o problemi reumatici potrebbero disturbarti, ma la tua resilienza ti aiuterà a superare questi ostacoli.

“Cancro, il navigatore emotivo che rema contro corrente, ma sempre con un occhio al faro della speranza!” Voto: 7/10. “Custa caru lu figghiu parrinu.”



