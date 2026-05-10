Oroscopo Cancro: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana hai l’aria di chi ha finalmente deciso di smetterla di fingere che vada tutto bene solo per evitare discussioni. E sinceramente era pure ora. Dentro di te si sta muovendo qualcosa di importante: hai bisogno di verità, chiarezza e rapporti sinceri. Basta compromessi strani, mezze parole o situazioni trascinate avanti per abitudine. Ora vuoi capire chi resta davvero accanto a te e chi invece ti cercava solo quando faceva comodo. Questa consapevolezza ti rende più sensibile del solito, ma anche incredibilmente lucido. Nei sentimenti le relazioni entrano in una fase di chiarimento profondo.

Chi è in coppia potrebbe affrontare discorsi rimasti sospesi da troppo tempo. Non sarà sempre semplice, perché tu tendi ad accumulare emozioni fino a esplodere improvvisamente come una pentola a pressione sentimentale. Però adesso senti il bisogno di parlare apertamente. Vuoi rispetto, presenza e autenticità. Se il legame è vero, uscirà rafforzato da questo confronto. Se invece qualcosa si è incrinato davvero, potresti decidere di voltare pagina con molta più maturità rispetto al passato. I single sono più selettivi e meno disposti ad accontentarsi. Non hai più voglia di rincorrere persone fredde o indecise. Ti attraggono le connessioni profonde, quelle che fanno sentire al sicuro. Certo, ogni tanto continui a romanticizzare pure chi ti risponde dopo tre giorni con “scusa ero impegnato”, ma almeno adesso inizi ad accorgertene prima.

Nel lavoro hai capito che non tutti giocano dalla tua parte e questa consapevolezza ti ha reso più prudente. Alcune collaborazioni o situazioni recenti ti hanno deluso, soprattutto dopo quella fase pesante vissuta nelle settimane precedenti. Però ora stai recuperando lucidità e forza. È il momento ideale per sistemare questioni rimaste in sospeso, chiarire malintesi e ricostruire basi più solide. Stai diventando molto più selettivo anche professionalmente e questo, alla lunga, sarà un enorme vantaggio.

Fisicamente ed emotivamente sei delicatissimo questa settimana. Assorbi tutto: tensioni, parole, atmosfere e pure i silenzi degli altri. Per questo devi proteggerti di più. Parlare con qualcuno di fiducia ti farà bene, così come prenderti spazi solo tuoi. Hai bisogno di respirare lontano dai drammi inutili, perché ultimamente stai facendo da psicologo gratuito a troppe persone.

Senti così tanto tutto che pure una risposta secca su WhatsApp diventa un trauma da elaborare.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Apri u cori sulu a cu sapi ristari quannu si fa scuru, picchì nun tutti meritanu a to sensibilità.

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