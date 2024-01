Oroscopo Gemelli: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

GEMELLI – Per te, Gemelli, la settimana si apre con prospettive migliori. In amore, le tensioni si affrontano con una rinnovata consapevolezza. Venere, presto, non sarà più in opposizione, quindi aspettati un rafforzamento del legame. In ambito lavorativo, è il momento giusto per pensare a rinnovare o stipulare nuovi accordi, approfittando di un cielo favorevole. Tuttavia, rimani con i piedi per terra e valuta bene le tue possibilità. Per chi è dipendente, è consigliato evitare conflitti non necessari. A livello di benessere, il periodo sembra essere leggermente incerto, specialmente se hai avuto recenti problemi fisici. Mantieni la mente attiva e cerca di muoverti, ma senza esagerare per evitare l’esaurimento nel fine settimana.

In una settimana di luci e ombre, ricorda che anche i Gemelli possono preferire un po’ di stabilità al caos. Voto: 8. “Bisogna masticari amaru, cui voli a tempu agghiuttiri duci.“



