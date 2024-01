Oroscopo Gemelli: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questo periodo potrebbe essere l’occasione per una rivoluzione personale, basta un pizzico di coraggio. Il cielo sentimentale è un po’ confuso, ma con un po’ di buona volontà, potresti trovare la chiave per aprire il portone dell’armonia. Venerdì sembra il giorno perfetto per i cuori innamorati, quindi metti un segno sul calendario. Le nuove relazioni hanno buone possibilità di durare, come un buon vino invecchiato. Sul lavoro, trovi un equilibrio, nonostante la lotta con colleghi o capi che sembrano usciti da un romanzo di Kafka.

Il miglior approccio potrebbe essere la prudenza, anche se i giovani in cerca di lavoro o chi vuole farsi notare hanno le stelle dalla loro parte. Ricorda, troppo stress non si cura con la fuga, sei fatto per l’azione. Sul fronte benessere, è il momento di ritrovare la serenità perduta. La giornata del 27 è ideale per iniziare una nuova routine di salute, magari con il consiglio di un esperto.

Anche i Gemelli a volte hanno bisogno di una mappa per il cuore. Voto: 8/10. “Cunti senza l’osti si fanno dui voti.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI