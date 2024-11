Oroscopo del giorno: martedì 12 novembre 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 12 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 12 novembre 2024

♈ Ariete – 12 novembre 2024

Oggi, caro Ariete, la tua testardaggine raggiungerà nuove vette. Nonostante Venere in Capricorno cerchi di raffreddare i tuoi bollenti spiriti, tu insisterai nel voler fare di testa tua. Al lavoro, la tua determinazione sarà scambiata per ostinazione, ma chi se ne importa? In amore, preparati a discutere su chi ha lasciato il dentifricio aperto.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari comu l’armali ca si scanta di l’ombra so.” (Non comportarti come l’animale che ha paura della propria ombra.)

“Oggi, cu ‘sta capatosta, ti mitti a litigare puru cu l’aria ca respiri.”

♉ Toro – 12 novembre 2024

Toro, oggi Venere ti sorride dal Capricorno, ma tu sei troppo impegnato a contare i centesimi nel portafoglio per accorgertene. Al lavoro, la tua lentezza sarà scambiata per meticolosità. In amore, il partner apprezzerà la tua stabilità… o forse si addormenterà dalla noia.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù vali un amicu ca centu parenti.” (Vale più un amico che cento parenti.)

“Stasira, invece di stari a casa, esci e fatti na risata cu l’amici.”

♊ Gemelli – 12 novembre 2024

Gemelli, con la Luna in sestile, oggi avrai più personalità del solito, se possibile. Al lavoro, cambierai idea ogni cinque minuti, confondendo colleghi e superiori. In amore, il partner si chiederà con chi sta parlando: con te o con il tuo gemello malvagio?

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci.” (Chi esce, riesce.)

“Oggi, prova a stari fermu un minutu senza cambiari idea, forsi ci riesci.”

♋ Cancro – 12 novembre 2024

Cancro, con Venere e la Luna contro, oggi sarai più lunatico del solito. Al lavoro, ogni critica sarà presa come un attacco personale. In amore, preparati a piangere guardando vecchie foto di quando eravate felici.

Voto: 5.5

“Acqua passata nun macina mulinu.” (L’acqua passata non macina il mulino.)

Commento in siciliano: “Lascia iri u passatu, ca sennò ti consumi comu na candila.”

♌ Leone – 12 novembre 2024

Leone, oggi il tuo ego sarà più grande del solito, se possibile. Al lavoro, penserai di essere il re, ma gli altri ti vedranno come un gattino vanitoso. In amore, il partner ti ricorderà che non sei l’unico al mondo.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si loda, s’imbroda.” (Chi si loda, si imbroda.)

“Scinni di lu tronu, ca a terra si campa megghiu.”

♍ Vergine – 12 novembre 2024

Vergine, oggi sarai più pignolo del solito. Al lavoro, correggerai anche le virgole nelle email dei colleghi, guadagnandoti il titolo di “rompiscatole dell’anno”. In amore, il partner si chiederà se sta con te o con un dizionario.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Troppu storpiu, scassa.” (Troppo storpiare, rompe.)

“Lascia iri i picculi difetti, ca sennò resti sulu cu li to manie.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 12 novembre 2024

♎ Bilancia – 12 novembre ottobre 2024

Bilancia, oggi sarai indeciso anche su quale calzino indossare. Al lavoro, passerai più tempo a pesare pro e contro che a fare qualcosa di concreto. In amore, il partner aspetterà invano che tu decida dove andare a cena.

Voto: 5.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un picca ca nenti.” (Meglio un po’ che niente.)

“Fai na scelta, puru si sbagghi, ca megghiu di stari fermu comu na statua.”

♏ Scorpione – 12 novembre 2024

Scorpione, oggi sarai più misterioso del solito. Al lavoro, i colleghi si chiederanno se stai complottando qualcosa. In amore, il partner cercherà di decifrare i tuoi silenzi, senza successo.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “A lingua batte unni u denti doli.” (La lingua batte dove il dente duole.)

“Parla chiaru, ca sennò l’autri pensanu ca hai sempri quarchi pinsieru stranu.”

♐ Sagittario – 12 novembre 2024

Sagittario, oggi avrai voglia di avventura, anche se significa cambiare marca di caffè. Al lavoro, proporrai idee rivoluzionarie che nessuno capirà. In amore, il partner si preparerà a un’altra avventura improvvisata o discussione filosofica. Il tuo spirito libero oggi potrebbe portarti a fare promesse che, domani, forse dimenticherai.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si voli beni si sapi farisi accattari.” (Chi vuole il proprio bene sa farsi comprare.)

“Oggi voli fari u rivoluzionariu, ma accura ca nun ti fari scompigliare i capiddi!”

♑ Capricorno – 12 novembre 2024

Caro Capricorno, oggi sarai pragmatico e serio come sempre, al punto che potresti annoiare anche te stesso. Al lavoro, ti concentrerai così tanto sugli obiettivi che dimenticherai i colleghi… e la pausa caffè. In amore, il partner vorrebbe più emozioni, ma tu resti una roccia, anche quando sarebbe meglio un po’ di flessibilità.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “U troppu stroppia, mi’ caru.” (Il troppo guasta, mio caro.)

“Oggi pari un muru, ma unni è l’amuri ca ci metti?”

♒ Acquario – 12 novembre 2024

Acquario, oggi il tuo idealismo toccherà vette celestiali. Al lavoro, proporrai idee così innovative che nessuno le capirà, e in amore il partner non capirà le tue crisi filosofiche. Insomma, sei sempre un passo avanti, ma oggi sembri a qualche chilometro di distanza.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli tuttu, nenti stringi.” (Chi vuole tutto, niente stringe.)

“Oggi voli canciari u munnu, ma attenta ca ti perdi.”

♓ Pesci – 12 novembre 2024

Pesci, oggi la tua sensibilità sarà accentuata. Al lavoro, ogni sguardo ti farà sentire come se fossi giudicato e in amore sarai più sentimentale del solito, cercando conferme continue. Attento a non essere troppo drammatico, o qualcuno potrebbe offrirti un fazzoletto e un abbraccio… per farti calmare!

Voto: 5.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Amaru cu si scorda di chi l’aiutau.” (Amaro chi dimentica chi lo ha aiutato.)

“Oggi ti senti ‘n pezzu di panna, ma statti calmu ca si drammi troppu.”

Classifica di martedì 12 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Ariete

3 – Toro

4 – Leone

5- Acquario

6 – Gemelli

7 – Capricorno

8 – Scorpione

9 – Bilancia

10 – Cancro

11 – Pesci

12 – Vergine

