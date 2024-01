Oroscopo Leone: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

LEONE – Questo mese, caro Leone, il tuo regno amoroso è un po’ turbolento. Gennaio sembra avere deciso di metterti alla prova con questioni pratiche che ti spingono a desiderare ardentemente la stabilità e la fedeltà. Non perdere tempo a tergiversare se qualcuno cattura il tuo cuore; è il momento di agire! Riguardo al lavoro, la prudenza è la tua migliore alleata, soprattutto se stai pianificando grandi cambiamenti o gestendo offerte allettanti. Non lasciare che la stanchezza rovini rapporti preziosi. Sul fronte del benessere, troppo nervosismo potrebbe tradursi in fastidi e malumori. Cerca di mantenere la calma e non esagerare con lo stress.

In sintesi, caro Leone, anche se sei il re della giungla, a volte anche tu hai bisogno di una pausa. Voto: 6. “Lu cafè santiannu e lu ciucculatti ripusannu (o – pastiggiannu).“



