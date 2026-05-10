Oroscopo Leone: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana entri nelle stanze con l’energia di chi si aspetta almeno un applauso spontaneo, due complimenti e possibilmente una colonna sonora epica in sottofondo. E in effetti il cielo ti favorisce parecchio, soprattutto nei sentimenti. Hai voglia di vivere emozioni autentiche, intense, senza troppe maschere o giochi strani. Basta rapporti a metà, persone indecise o messaggi interpretati come codici segreti: adesso vuoi chiarezza, presenza e qualcuno che sappia stare al tuo fianco senza sentirsi oscurato dalla tua personalità gigantesca. Perché diciamolo: tu non occupi una stanza, tu occupi emotivamente pure il corridoio.

Le coppie solide possono fare passi importanti. Convivenze, decisioni concrete, progetti futuri e discussioni serie diventano protagonisti di questa settimana. Però cerca di non trasformare ogni confronto in un discorso motivazionale da leader assoluto dello zodiaco. Chi ha vissuto distanze o tensioni ritrova finalmente dialogo e complicità, anche grazie alla tua capacità di rimettere passione e calore nei rapporti. I single sono particolarmente affascinanti. Hai magnetismo, sicurezza e quella capacità di flirtare pure mentre chiedi informazioni al supermercato. L’estate si prepara a essere molto interessante e gli incontri non mancheranno. L’unico rischio riguarda le questioni economiche o pratiche che potrebbero creare piccoli attriti nei rapporti. Tu vuoi vivere grandi emozioni, ma appena compare una spesa imprevista entri nel panico finanziario come se stessi gestendo il bilancio di una multinazionale.

Sul lavoro hai energia, ambizione e voglia di emergere. Le idee non ti mancano e finalmente senti che puoi metterti in gioco con maggiore coraggio. È un periodo fertile per avviare progetti, ampliare contatti e dimostrare quanto vali. Attenzione però agli investimenti o alle spese impulsive: prima di firmare qualcosa controlla bene ogni dettaglio. Tu hai il brutto vizio di fidarti troppo dell’entusiasmo del momento e poi accorgerti dopo che mancavano venti clausole importanti. Alcuni ritardi potrebbero innervosirti, ma nella seconda parte del mese arriveranno risultati più concreti.

Fisicamente stai bene, ma lo stress legato alla sicurezza economica ti pesa più di quanto ammetti. Quando senti instabilità materiale diventi nervoso, teatrale e improvvisamente sospiri come protagonista di una fiction serale. Devi imparare a conservare meglio le energie senza sprecarle dietro ansie inutili.

Vuoi vivere tranquillo, ma poi controlli il conto dieci volte al giorno come un investigatore finanziario.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari pigghiari di l’ansia quannu quarchi cosa va cchiù lenta, picchì a to forza si vidi propriu quannu manteni a testa auta.

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