Oroscopo Leone: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

LEONE – Eccoti qui, caro Leone, a indossare l’armatura per difendere il tuo onore amoroso! Ma attenzione, perché dietro quella maschera da guerriero si nasconde un cuore che cerca ancora la persona giusta.

Se sei single, Venere ti fa l’occhiolino, ma occhio alle avventure passeggere: ti lasciano con più domande che risposte. Sei pronto a redarguire chi ami, ma ricorda che le critiche costruttive sono più utili di quelle distruttive. Sul lavoro, il Leone deve difendersi da accuse ingiuste, ma con Giove dalla tua parte, non avrai problemi a dimostrare chi comanda davvero.

Le tensioni con i superiori si risolvono con un po’ di diplomazia, ma se una collaborazione si chiude, è solo per aprire la porta a qualcosa di meglio. La tua energia è in netta ripresa, sei pronto a ruggire di nuovo, e anche una piccola sistemata estetica non guasta.

Voto: 7,5 – Se vuoi criticare, fallo con stile.

Consiglio delle stelle siciliane: “Si t’ha fari sentiri, non è ca ci voli urlari, basta ca sapi a quali parti ‘i cogli!”

