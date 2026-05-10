Oroscopo Toro: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana hai l’energia di chi vuole pace, stabilità e un divano comodo lontano dai drammi inutili. Mentre gli altri litigano, urlano e fanno sceneggiate degne di una soap opera pomeridiana, tu osservi tutto con l’espressione di chi pensa soltanto: “Sì, va bene, ma io devo stare sereno.” Ed è proprio questa tua calma apparente a renderti irresistibile. Nei sentimenti cerchi concretezza, presenza e continuità. Basta giochi strani, messaggi criptici o persone che spariscono per poi tornare con “ehi”. Hai bisogno di certezze e questa settimana le relazioni più solide ti regaleranno esattamente questo: complicità, dolcezza e quella sensazione rassicurante di sapere che qualcuno c’è davvero.

Chi è in coppia vive una fase molto tranquilla, ma attenzione: tranquilla non significa noiosa. Anzi, c’è una bellezza enorme nei piccoli gesti che state condividendo. Un pranzo insieme, un progetto organizzato con calma, perfino discutere di spese domestiche potrebbe diventare stranamente romantico. Tu hai il talento raro di rendere accogliente tutto ciò che tocchi. Se nei mesi passati ci sono state tensioni, adesso puoi finalmente respirare e ritrovare un equilibrio più autentico. I single, invece, stanno tornando selettivi. Non hai voglia di perdere tempo con persone ambigue o troppo instabili. Preferisci conoscere lentamente chi hai davanti, osservare, capire e solo dopo lasciarti andare. E sinceramente fai bene, perché ultimamente hai attirato gente che aveva più confusione emotiva di una connessione Wi-Fi pubblica.

Nel lavoro finalmente qualcosa si muove concretamente. Idee, accordi e progetti iniziano a prendere forma e senti di avere maggiore controllo sulle situazioni. Questa settimana può portare conferme importanti, soprattutto per chi lavora in proprio o sta cercando nuove opportunità. L’estate sarà intensa e piena di impegni, quindi preparati psicologicamente. Tu speravi in relax e granite vista mare, invece l’universo ti sta prenotando riunioni, telefonate e responsabilità. Però arriveranno anche soddisfazioni economiche interessanti e questo dettaglio ti farà sopportare tutto con molto più entusiasmo.

Fisicamente stai meglio, più centrato e stabile. Però lo stress rischia di accumularsi silenziosamente. Tu sei uno di quelli che dicono “va tutto bene” mentre hanno quindici pensieri aperti contemporaneamente e la mascella contratta da tre giorni. Cura il riposo, mangia meglio e rallenta quando serve.

Sei così testardo che pure il relax deve rispettare i tuoi orari.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Camina chianu e fatti valiri senza gridari, ca a to forza si vidi puru quannu stai mutu.

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