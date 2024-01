Oroscopo Toro: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

TORO – Sei come un antico albero che ha resistito a molte tempeste, ma le scorie di dicembre sembrano aver lasciato un segno più profondo. In amore, stai disegnando linee nella sabbia, delineando confini con ex partner e attuali amori. Ma non lasciare che la tensione oscuri il tuo solito ottimismo. In campo lavorativo, Giove sta cercando di mandarti segnali positivi, ma ci sono ombre di invidia e insicurezza che cercano di soffocare la tua luce. Ricordati, la tua forza sta nella perseveranza e nella tua capacità di superare ogni ostacolo. La fretta è nemica della perfezione, specialmente per un Toro. Sul fronte della salute, Saturno cerca di equilibrare la bilancia, ma la tua gola è il tuo tallone d’Achille.

Ricorda, anche i tori devono a volte fare una pausa per pascolare. Voto: 7/10. “Chi va cu zoppu, all’anno zuppichia.”



