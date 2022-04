Orrore dei russi, mani legate: fossa con 300 cadaveri FOTO CHOC

Scoperta atroce a Bucha, fuori Kiev. Dopo la liberazione ci sono le prove del massacro di civili. Le prove di Human Rights

ROMA – Russi incastrati dalle foto. Per Human Rights Watch ci sono “prove di crimini di guerra commessi a Bucha”, la cittadina a nordovest di Kiev a lungo occupata dalle forze armate russe. La notizia è riportata dal Wall street journal. GUARDA – ORRORE RUSSO BOMBE IN DIRETTA

L’orrore delle esecuzioni sommarie

La scoperta più atroce è quella di 300 persone sepolte in fosse comuni a Bucha. Lo ha dichiarato a France Presse Anatoly Fedorouk, sindaco della cittadina a Nord Ovest di Kiev, riconquistata dalle forze ucraine. LEGGI ANCHE: Massacro dei russi in ritirata, sterminati civili FOTO CHOC

Dopo la liberazione è arrivata l’atroce scoperta: cadaveri di cittadini con le mani legate, non solo in fosse comuni. In una strada è stata filmata una colonna di autovetture con 20 civili uccisi. Le immagini della BBC hanno fatto il giro del mondo. Crimini di guerra dei russi. GUERRA – LE NOTIZIE IN TEMPO REALE