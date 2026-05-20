 Palermo, una pianta dell'orto botanico dedicata a Falcone
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All’Orto Botanico una pianta millenaria dedicata a Falcone

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La Welwitschia mirabilis. Inaugurazione venerdì all'apertura di Zagara di Primavera
IL RICORDO
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PALERMO – Con l’intitolazione al giudice Giovanni Falcone dell’aiuola che ospita la Welwitschia mirabilis si aprirà venerdì prossimo alle 11.30 la nuova edizione della Zagara di Primavera all’Orto Botanico di Palermo.

La Welwitschia – si sottolinea in una nota – è una specie tenace, abituata a resistere in condizioni estreme, ma sempre capace di rigenerarsi, capace di vivere oltre i mille anni.

Due foglie soltanto, ma che crescono all’infinito, come la memoria e la forza del giudice ucciso a Capaci con la sua scorta.

L’aiuola delle Succulente, a cui hanno lavorato per giorni i giardinieri dell’Orto Botanico, sarà intitolata a Giovanni Falcone alla presenza del rettore Massimo Midiri, di Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale di Ateneo, di Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico e di Vincenzo Di Fresco presidente del Museo del Presente della Fondazione Falcone.

Subito dopo si aprirà ufficialmente la mostra-mercato di giardinaggio e florovivaismo e il pubblico potrà visitare gli stand delle oltre sessanta aziende partecipanti.

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