Ospedale Garibaldi-Centro, inaugurato il centro emergenza

Catania – E’ stato inaugurato a Catania il nuovo centro di emergenza dell’ospedale Garibaldi-Centro. A tagliare il nastro è stato il governatore Renato Schifani con l’assessore regionale per la Salute, Giovanna Volo. La struttura è stata realizzata con un appalto integrato per la progettazione e la realizzazione dei lavori, con un finanziamento complessivo di circa 16 milioni di euro, dei quali 9,13 milioni dal Programma di riqualificazione dell’assistenza sanitaria di Palermo e Catania, e 5,8 milioni dai fondi provenienti dal bilancio dell’azienda ospedaliera.

“La consegna definitiva dei lavori – ha detto il commissario straordinario dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola – è avvenuta a marzo del 2019, per essere ultimati a marzo del 2022. Subito dopo, a luglio, abbiamo proceduto al collaudo strutturale. Infine, a gennaio scorso, abbiamo completato il percorso amministrativo necessario.Abbiamo attraversato momenti difficili, come i mesi del Covid, ma non ci siamo mai arresi, grazie anche al supporto dell’ex presidente della Regione, Musumeci, e dell’ex assessore per la Salute , Ruggero Razza”.

La nuova struttura di emergenza è antisismica, tecnologica ea basso consumo energetico. Sarà in grado di ospitare i primi pazienti entro un paio di settimane.

Costruita su quattro livelli, per complessivi 6. 400 metri quadrati, dispone di camera calda, tre moderne e avanzate sale operatorie, un trauma center, una terapia intensiva con venti posti letto di cui quattro isolati, terapia semi-intensiva da dodici posti letto, separazione delle aree per pazienti affetti da malattie infettive.

Di grande rilievo anche il nuovo complesso radiologico, con una modernissima macchina Angio-Tac, la prima mai vista in Italia all’interno di una struttura pubblica, capace di abbinare al contempo i percorsi angiografici con quelli specifici della Tac. La struttura è dotata di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e di una copertura fotovoltaica sul tetto da 429 moduli, mentre altri 129 pannelli sono montati sulla tettoia del parcheggio.