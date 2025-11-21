Ospedali di Palermo, al via dal 24 novembre la “navetta salute”

Un percorso circolare che collega Basile agli ingressi ospedalieri

PALERMO – Amat, l’azienda dei trasporti di Palermo, inaugura la “Navetta della Salute”. È il servizio gratuito che, a partire dal 24 novembre, metterà in collegamento il parcheggio di interscambio Basile con le principali strutture ospedaliere della città: Policlinico, Arnas Civico e Ismett.

Dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 7-14, un bus elettrico dedicato, riconoscibile dalla livrea personalizzata, effettuerà corse ogni 30 minuti. Questo lungo un percorso circolare che collega Basile alle fermate strategiche in prossimità degli ingressi ospedalieri. Diretti dunque a via Tricomi (Ismett e Pronto Soccorso Civico) e via Del Vespro (Policlinico).

L’Amat: tre obiettivi strategici

La “Navetta della Salute” – dice Amat – risponde a tre obiettivi strategici: incentivare la mobilità sostenibile, riducendo l’uso dell’auto privata; migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico per chi raggiunge le strutture sanitarie; supportare utenti fragili e personale sanitario con un mezzo confortevole, inclusivo e dotato di attrezzature per persone con mobilità ridotta.

Lagalla: “Servizi migliori”

Per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla “con la Navetta della Salute si compie un passo importante per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e a chi ogni giorno lavora nelle strutture ospedaliere. È un’iniziativa che coniuga attenzione sociale, efficienza e sostenibilità, offrendo un supporto concreto agli spostamenti quotidiani verso i poli sanitari della città”.

Il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta, aggiunge: “Questo progetto rappresenta un esempio di mobilità moderna e attenta ai bisogni delle persone. Il servizio gratuito, interamente elettrico e pensato per essere accessibile a tutti, conferma l’impegno dell’azienda nel rendere Palermo una città più connessa, inclusiva e sostenibile”.