Ostilità fra Italia e Russia, espulsi 24 diplomatici

La misura di ritorsione dopo le decisioni del nostro Paese

1' DI LETTURA

ROMA – Mosca espelle 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione per l’espulsione di funzionari russi. Le stesse decisioni sono state prese anche per i diplomatici di Francia (34 espulsioni) e Spagna (27 espulsioni). Di tutti e tre Paesi il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato gli ambasciatori.

‘Le espulsioni sono un atto ostile, ma non chiudere i canali della diplomazia’, la replica del premier Draghi.

‘L’Italia prende atto’ della decisione di Mosca, fa sapere la Farnesina che ‘chiede con forza un immediato cessate il fuoco’