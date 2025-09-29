Pace: “Conti in regola, ora nuovi investimenti per l’agricoltura”

Le parole del capogruppo Dc all'Ars

PALERMO – “Il governo regionale ha ottenuto con la guida autorevole del Presidente Schifani un risultato storico: azzerare il disavanzo della Regione realizzando un avanzo di amministrazione superiore ai 2 miliardi. Un traguardo senza precedenti grazie al quale i conti oggi sono in regola”. Lo dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, che affronta il nodo delle risorse da assegnare al comparto agricolo.

“Accanto alla spesa per il sociale, prioritaria nell’azione di governo e centrale anche nelle prossime iniziative dell’esecutivo, una parte degli oltre 2 miliardi nelle disponibilità della Regione Siciliana potrà essere destinata, tale è anche l’intendimento del presidente Schifani, che ringrazio ancora una volta per sensibilità e visione, ad interventi strutturali in agricoltura”, aggiunge Pace.

“Il nostro comparto agricolo – sottolinea – è in ginocchio a causa della siccità. La situazione per i nostri agricoltori, che rischiano di perdere accanto al raccolto, anche le piante, è drammatica. L’intero settore necessita di interventi tempestivi e mirati per ammodernare le infrastrutture, riparare le condotte, ridotte a un vero e proprio colabrodo, snellire le operazioni di approvvigionamento idrico scongiurando il rischio di continuare a disperdere acqua in mare”.