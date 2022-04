Pagliara: “La FIGC non può pensare di escludere Catania”

"Il club etneo deve ripartire dalla Serie D senza giri di parole"

CATANIA – “Senza giri di parole: il Catania deve ripartire dalla Serie D”. Fabio Pagliara, ex membro della SIGI, torna a parlare del club etneo affidando le sue parole alla propria pagina Fecbook. “Giusto che tutto passi dal rispetto delle procedure e delle regole della FIGC e che sia il consiglio federale ad assumere una decisione. Ma, onestamente, non si può pensare né si potrebbe accettare una diversa soluzione. Sarebbe uno smacco grande e ingiusto. La FIGC non può pensare di escludere una piazza come Catania e la Città non può pagare colpe di altri e di gestioni precedenti. Catania dovrà avere le stesse possibilità delle altre città. Sarà poi responsabilità di tutti noi catanesi saperla cogliere”.