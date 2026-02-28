Indagini dei carabinieri

Un palermitano di 33 anni, Gabriele Citrano, è stato ucciso a coltellate nella notte tra il 26 e il 27 febbraio a Firenze. Il delitto è avvenuto al culmine di una rissa scoppiata in via Reginaldo Giuliani. Tre persone sono state arrestate per omicidio.

Gabriele Citrano lavorava a Pisa

Citrano abitava a Pisa dove si era trasferito per lavorare come designer di cucine in una multinazionale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda.

L’allarme è scattato poco dopo le 2. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 per segnalare la rissa in strada tra tre persone. Quando sono arrivati i militari la violenza si era spostata in un appartamento, dove c’erano altre due persone. Impugnavano coltelli e mazze da baseball.

I militari hanno estratto le armi e sono riusciti a fermarli. A terra sono rimasti tre uomini in stato di incoscienza e con profonde ferite. Per Gabriele Citrano non c’era più nulla da fare. Adesso si deve capire cosa ha scatenato la rissa. Non è escluso che la seconda fase nell’appartamento sia stata una spedizione punitiva. In casa sono state trovate delle droghe sintetiche.