A Palermo, 10 ‘cestini intelligenti’. Todaro: “Passo importante” VIDEO

Installati dalla Rap in via sperimentale

PALERMO – “Intelligenti”, destinati ai rifiuti da passeggio, con capacità compattanti ed alimentati ad energia solare. La Rap presenta dieci nuovi cestini installati, in via sperimentale, nei punti particolarmente significativi del territorio comunale nell’ottica di migliorare i servizi resi a palermitani e turisti.

I cestini, geolocalizzati sul territorio per l’ottimizzazione degli itinerari di raccolta, saranno gestiti on-line tramite una piattaforma software e una app scaricabile da Google play ed Applestore, accessibile ai responsabili di Rap accreditati al monitoraggio dei livelli di riempimento di ciascun cestino e alla rilevazione di eventuali anomalie.

Todaro: “È un passo importante”

A spiegare nel dettaglio il loro funzionamento è proprio il presidente della società partecipata, Giuseppe Todaro, presente durante la messa a terra del primo contenitore intelligente in via Maqueda, all’angolo con via Cavour. “È un passo importante – commenta -. Speriamo che questi nuovi cestini compattanti aiutino ad evitare accumuli di rifiuti in città. Al momento, ne stiamo installando dieci – aggiunge -, sparpagliandoli nel comune, Mondello e Sferracavallo inclusi”.

“La peculiarità di questi nuovi dispositivi di raccolta è nella loro capienza maggiorata – continua Todaro -, è come se fossero dieci cestini in uno. Poterli controllare tramite app, monitorandone il riempimento, è solo uno dei vantaggi”.

Lanciata una campagna di sensibilizzazione

Ma intanto la raccolta differenziata nel centro storico arranca. “Va avanti lentamente – svela il presidente di Rap -, gli abbandoni purtroppo aumentano. Proprio ieri, in sede di riunione, ho portato circa 40 foto di abbandoni abusivi. Per questo, il 29 marzo, faremo una campagna di sensibilizzazione in tutto il centro storico, casa per casa, a partire dal quartiere Ballaró”.