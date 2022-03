Palermo 2022, Mattaliano (+Europa): è la corrida dei nomi

Il consigliere comunale di Palermo sull'accelerazione delle ultime ore attorno ai nomi dei candidati

“Leggiamo con rammarico di accordi e posizionamenti, da un lato e dall’altro, che partono dalla corrida dei nomi. A nostro avviso, come abbiamo già avuto modo di ribadire più volte, non è il giusto approccio”. Così il consigliere comunale di Palermo di +Europa Cesare Mattaliano commenta l’accelerazione sui nomi dei candidati sindaci delle ultime ore.

“Serviva fare tutti un passo indietro, come giustamente aveva intuito e proposto per primo Fabrizio Ferrandelli – spiega Mattaliano, per sedersi pariteticamente attorno a un tavolo con un perimetro di coalizione il più ampio possibile, modello Governo Draghi. Tutto questo non sta avvenendo e assistiamo a fughe in avanti, divisioni e schermaglie su proposte di candidature che, sempre a quanto leggiamo, non mettono d’accordo al proprio interno nessuna delle coalizioni in campo”.

“Rispettiamo nomi come quello di Franco Miceli, che apprezziamo- aggiunge il consigliere -, ma non si arriva con questo metodo a comporre un tavolo vasto e vincente. È probabilmente tardi per provare adesso a rimettere insieme i cocci di trattative mai decollate fino in fondo. Per quanto ci riguarda, non condividendo alchimie e metodi, valuteremo serenamente nelle prossime ore il da farsi, in autonomia e con coraggio. Tenendo come faro unicamente il bene di Palermo. Per i diritti dei palermitani e la dignità del territorio”.

LEGGI ANCHE

Palermo 2022, Trizzino: “Miceli? Il suo nome non è mai stato fatto”

Palermo 2022, la candidatura a sindaco a destra: i nomi in corsa

Palermo 2022, ressa di candidati sindaco a sinistra: i nodi