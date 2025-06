Palermo, 436 nuovi loculi e 552 ossari al cimitero dei Rotoli

Concluse le procedure di gara

PALERMO – Si sono concluse le procedure di gara relative all’affidamento dei lavori di rifacimento del muro di confine e del piano stradale, con il consolidamento del ciglio stradale, a monte del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, e per la realizzazione di nuovi loculi con l’individuazione del miglior offerente. Al momento sono in corso tutte le verifiche previste per legge, finalizzate alla stipula del contratto d’appalto.

L’opera è stata finanziata con il Decreto Commissariale n. 58 del 31 luglio 2023, dal sindaco Roberto Lagalla in qualità di commissario di Governo per un importo di 3.511.729 euro, quale quota della riprogrammazione delle somme stanziate dal Cipe per la realizzazione del Cimitero di Ciaculli.

“Questi lavori rispondono non solo all’esigenza di rendere più sicuro e fruibile il cimitero dei Rotoli, ma puntano anche alla realizzazione di centinaia nuovi posti e dimostrano ancora una volta l’impegno e l’impulso che questa amministrazione sta mettendo in campo per incrementare gli standard dei servizi cimiteriali”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando.

L’impresa risultata aggiudicataria è la Vica s.r.l. che ha offerto un ribasso del 31,90% sull’importo a base d’asta (€ 2.337.287,94). I lavori avranno una durata prevista di 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Gli obiettivi di progetto possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

– consolidamento del muro di confine;

– protezione e sistemazione dell’area a monte (tra le barriere paramassi e la pista);

– realizzazione di n. 436 nuovi loculi e n. 552 nuovi ossari;

– sistemazione della pista che porta ai campi di inumazione e ai futuri loculi e ossari, mediante pavimentazione drenante, parapetti al confine con i campi di inumazione e razionalizzazione degli accessi agli stessi.

L’area sarà corredata da fontanelle, mentre sulle scarpate a valle delle barriere paramassi esistenti, si prevede la nuova piantumazione di essenze arbustive/arboree legnose della macchia mediterranea. Lungo i viali laterali di accesso ai campi di inumazione verranno piantati alberi di cipresso. L’intervento, oltre a potenziare la dotazione di loculi e ossari del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, restituirà decoro e migliore fruibilità e accessibilità ai campi di inumazione a monte dell’area.