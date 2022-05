Palermo, a Mondello la Rotary Beach Volley Cup per l’Ucraina

Domenica 15 maggio nella spiaggia palermitana

Domenica 15 maggio al via la prima edizione a.r. 2021/2022 della manifestazione sportiva che vedrà coinvolti i club Rotary sponsor di Interact e Rotaract. In questa prima esperienza si incontreranno 6 squadre rappresentative dei club di Area Panormus: Mediterranea, Ovest ed Est + 2 squadre miste formate da ragazzi, uomini e donne della locale comunità ucraina. Oltre alle tradizionali medaglie conquistate dai primi tre vincitori della competizione, il Governatore De Bernardis consegnerà la “Beach Volley Cup” che dal prossimo anno sarà rimessa in gioco in una compezione fra le aree deldistretto 2110.