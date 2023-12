Palermo, aggiudicato l’appalto per la chiusura dell’anello ferroviario

La gara ha un valore di 90 milioni. Il tratto ha un'estensione di 1,6 km

PALERMO – Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato al Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali srl (capofila), Bonifica spa e Prometeoengineering.it srl i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione per la seconda fase della chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo, tratta Politeama-Notarbartolo.

La gara ha un valore di oltre 90 milioni di euro. Per il completamento dell’opera è stato nominato come commissario straordinario di Governo Christian Colaneri, direttore Strategie e pianificazioni di Rfi. La tratta oggetto dell’appalto interessa esclusivamente il tessuto urbano di Palermo e ha un’estensione di 1,6 km, di cui circa 800 metri in galleria naturale (galleria Paternostro, da realizzarsi con scavo meccanizzato con impiego di Tbm).

Include la realizzazione della nuova fermata “Turrisi Colonna”, l’adeguamento della fermata “Politeama” (oggetto dell’appalto di chiusura dell’anello – I fase, attualmente in via di ultimazione) e la connessione con la stazione Notarbartolo sul Passante ferroviario.

L’intervento sull’infrastruttura, che già oggi offre un servizio metropolitano a singolo binario nel capoluogo siciliano fra la stazione Notarbartolo e la fermata Giachery, consentirà la chiusura “ad anello” della tratta, aumentandone la capacità e l’accessibilità e permettendo il potenziale collegamento diretto tra l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” e il porto di Palermo.

Previsto un impiego giornaliero medio di oltre 110 persone.