Palermo, aggredito il vice parroco della Cattedrale: due rapine in sei giorni

Gli episodi sono avvenuti in via Lincoln e al Capo

PALERMO – Una rapine e uno scippo in sei giorni. Vittima è il vice parroco della Cattedrale, Alessandro Sardina che ha denunciato entrambi gli episodi. Che ora porta un collare per i traumi riportati. Il primo episodio è avvenuto il 27 agosto in via Lincoln. Due persone in sella ad uno scooter lo hanno affiancato e hanno provato a strappargli il borsello. Non ci sono riusciti e, stando al racconto di Sardina, lo avrebbero colpito a pugni.

L’1 settembre il secondo episodio. Sempre Sardina racconta che stava camminando al Capo, due giovani gli hanno puntato un coltello alla gola e si sono fatti consegnare il cellulare. Gli episodi sono stati denunciati dal sacerdote ai carabinieri e alla polizia.

“Si fermi questa escalation di violenza e di paura – spiega il vice presidente della quarta circoscrizione Antonio Nicolao -. Solidarietà al vice parroco. Le misure annunciate dal prefetto qualche settimana addietro appaiono insufficienti a garantire una maggiore sicurezza e legalità in centro storico. La presenza dello Stato deve essere h24, soprattutto dove ci sono grandi flussi di avventori. È necessario che il prefetto rappresenti al ministro dell’interno l’urgenza di avere una maggiore presenza delle forze dell’ordine in strada”.