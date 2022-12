Palermo, all’Ospedale dei bambini arriva la mototerapia

L'iniziativa giorno 16 dicembre

1' DI LETTURA

La Mototerapia arriva nei corridoi dell’Ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo. Tante emozioni in sella per i bambini e i ragazzi che avranno la possibilità di cimentarsi nei panni non usuali di piloti, e saranno i protagonisti di un’emozionante e salutare avventura.

Il team “Motorlife” di Rosario Farruggia e Nadia Lauricella saranno presso il presidio ospedaliero giorno 16 dicembre dalle 10 alle 12.

L’evento è inserito all’interno delle celebrazioni dei 140 anni dalla fondazione dell’ospedale Di Cristina, una lunga storia di assistenza specialistica con la direzione medica della dottoressa Maria Lucia Furnari e dalla Dottoressa Desiree Farinella.

“Dopo lo stop legato all’ emergenza sanitaria riprendiamo le nostre attività ludico ricreative e ringraziamo l’associazione Motorlife per l’iniziativa di Mototerapia che regalerà tanti momenti di felicità ai bambini che si trovano ricoverati nel nostro ospedale”, hanno dichiarato Furnari e Farinella della direzione sanitaria.

Giorno 16 dicembre sarà anche una giornata dedicata alla campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione antinfluenzale promossa dall’assessorato regionale della Salute. L’obiettivo è quello di intensificare la campagna vaccinale già partita nei mesi scorsi e rivolta a tutti, ma in particolare alle persone che hanno superato i 65 anni d’età e ai pazienti cosiddetti fragili.