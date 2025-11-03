Palermo, Amella (M5s): vandali alla colonia felina di via Nairobi

La denuncia della capogruppo dei pentastellati al consiglio comunale

PALERMO – “E’ stata rimossa la targa identificativa della colonia felina di via Nairobi a Palermo, con il numero di registrazione e i riferimenti normativi a tutela dei gatti presenti, come segno concreto in favore del benessere animale in città”. Lo rende noto Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale, che parla di “atto vandalico” arrivato dopo “una serie di ripetuti atti di sabotaggio e aggressioni alla colonia felina”.

“Un gesto grave e intollerabile – sottolinea l’esponente del M5s – che offende non solo chi quotidianamente si prende cura degli animali, ma l’intera comunità civile. Insieme a Magda Scalisi, referente locale e provinciale dell’Un atto d’amore Onlus (Uada), abbiamo immediatamente segnalato l’accaduto agli uffici competenti e all’assessore Ferrandelli, chiedendo la reinstallazione della targa comunale recante il numero identificativo della colonia felina; l’installazione di una telecamera di videosorveglianza nell’area, per prevenire ulteriori atti vandalici e garantire la sicurezza dei volontari e degli animali”.