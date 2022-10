Palermo, Amella: “Partecipate senza vertici, da Lagalla solo promesse”

“Nulla è stato fatto finora di quanto prospettato lo scorso 27 luglio“

PALERMO – “Le partecipate del Comune di Palermo continuano ad essere gestite senza che siano nominati i nuovi vertici, come nel caso delle società Sispi e Re.Se.T., dove non ci sono amministratori, ma la governance è demandata al collegio dei sindaci, o in Amg Energia dove governa il vice presidente, Domenico Macchiarella. Mentre la Gesap continua ad essere gestita dal CDA“. A dichiararlo è Concetta Amella, consigliera del M5S, che contesta le scelte dell’amministrazione Lagalla che ad oggi non ha nominato i nuovi vertici delle società partecipate.

“Nulla è stato fatto finora di quanto prospettato lo scorso 27 luglio quando l’amministrazione comunale pubblicò un avviso per la ‘nomina dei rappresentanti del Comune in organismi partecipati’. Che le Partecipate ancora oggi siano prive di un vertice aziendale, pur svolgendo attività importanti per conto dell’Amministrazione comunale o funzioni di servizio pubblico, rappresenta una nuova drammatica contraddizione da parte del sindaco Lagalla a conferma che una cosa sono le promesse elettorali, altra è l’abilità al governo della città. Tutto è in stallo. Piani industriali, assunzioni, rilancio delle aziende. Per questo motivo – conclude la consigliera -, ho depositato una interrogazione allo stesso Sindaco Lagalla per conoscere le ragioni per le quali non si sia ancora provveduto alle nuove governance e quali i suoi intendimenti”.