Palermo, l’Ance vende Palazzo Forcella De Seta a Hauser & Wirth

Ad acquisirlo è una delle gallerie d'arte internazionali più rispettate e influenti

PALERMO – Con l’intento di rendere Palazzo Forcella De Seta un prestigioso luogo culturale, che dia risalto al quartiere della Kalsa e sia aperto ad appassionati e visitatori, Ance Palermo ha venduto la sede storica dell’associazione ad Hauser & Wirth, galleria d’arte di fama mondiale. Fondata in Svizzera nel 1992 da Iwan e Manuela Wirth e Ursula Hauser, la galleria ha una lunga e consolidata tradizione nella creazione di destinazioni culturali pluripremiate che promuovono il dialogo fra opere d’arte, artisti, comunità locali e architettura storica.

La cessione del Palazzo ad una delle gallerie d’arte più rispettate ed influenti del panorama internazionale, un passo importante per garantirne il futuro, rappresenta un nuovo inizio per la struttura, che diventerà il primo spazio espositivo in Italia di Hauser & Wirth. Ance Palermo, invece, continuerà a mantenere la proprietà dei locali in cui sono ubicati i propri uffici.

L’impegno dell’associazione

Dall’acquisizione dell’immobile nel 2003, l’associazione si è impegnata a preservare l’architettura del Palazzo e a promuovere il dialogo culturale ospitando eventi importanti, come Manifesta 12 e la Biennale di Architettura di Venezia, creando una sala multimediale aperta ad eventi culturali per la città, e ristrutturato uno dei locali interni a Porta dei Greci, facendo la straordinaria scoperta delle tracce di un crocifisso di Bartolomeo Navarrete risalente alla fine del 1500.

“Condividiamo pienamente la visione dei nuovi proprietari: un progetto di restauro volto a ripristinare il patrimonio architettonico del Palazzo e valorizzare attività culturali coinvolgenti per tutti”, spiega il presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio.

Puccio: l’esperienza di Hauser & Wirth darà nuova vita

“Negli anni abbiamo avuto numerose proposte da possibili acquirenti, ma nessuna, fino ad oggi, ci era sembrata in grado di dare il giusto valore ad un complesso dalle grandi potenzialità. La comprovata esperienza di Hauser & Wirth in ambiziosi progetti di conservazione e programmazione culturale, che danno spazio ad artisti e alimentano il dialogo con la comunità in sintonia con il contesto storico, darà nuova vita agli stessi propositi architettonici e culturali che ci hanno sempre animato in questi anni di gestione”.

“Un ringraziamento speciale va alla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed al sovrintendente Selima Giuliano, per la solerzia e lo scrupolo con cui ci ha accompagnato nel percorso autorizzativo necessario per la vendita. Come noi hanno creduto nella visione di Hauser & Wirth di creare un centro per l’arte e la cultura che abbracci la comunità e preservi questo monumento architettonico affinché le generazioni future possano goderne, mente prende l’avvio questo entusiasmante nuovo capitolo per Palazzo Forcella de Seta. Siamo certi che Hauser e Wirth – conclude il presidente di Ance Palermo – riuscirà a dare al Palazzo il valore che merita”.