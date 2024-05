Le parole della figlia di Onorato: “Mio padre è stato ammazzato”

Il post sui social e la convinzione che sia stato un omicidio

PALERMO – “Mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato”. Sono le parole che Carolina Onorato ha scritto in un post sui social.

La figlia dell’imprenditore trovato morto dentro la sua macchina, in via Ugo La Malfa a Palermo, non ha dubbi: “Mio padre non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia”.

La sua convinzione nasce dal vissuto familiare, ma anche, spiega, dalla scena che si è trovata davanti. È stata lei, assieme alla madre, l’eurodeputata Francesca Donato, a trovare il corpo del padre. Non risucivano a rintracciarlo e lo hanno localizzato grazie al cellulare.

“Per come io stessa e mia madre lo abbiamo trovato – scrive – vi dico che non è un suicidio ma un omicidio”. Ed ancora: “Che nessuno osi dire o pensare che mio padre si sia suicidato”. L’ipotesi del gesto estremo resta quella privilegiata dagli investigatori.

Infine un ringraziamento della figlia “per i messaggi di conforto” ricevuti dalla famiglia.