Palermo, approvato progetto di riqualificazione della Bandita

L'assessore Savarino: "Elemento strategico di sviluppo per le aree del demanio marittimo"

PALERMO – Prosegue il percorso di rigenerazione della costa Sud di Palermo. Il Comitato scientifico urbanistico regionale, presieduto dall’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, ha approvato oggi il progetto di riqualificazione eco-sostenibile del lungomare della Bandita, redatto e presentato dalla Città metropolitana del capoluogo siciliano.

Savarino: “Ulteriore elemento strategico”

“L’approvazione di questo progetto – commenta l’assessore Savarino – è un ulteriore elemento strategico dì sviluppo per le aree del demanio marittimo e per tutto il waterfront palermitano. Il sogno di restituire la spiaggia di Palermo e il relativo lungomare ai cittadini palermitani, quindi, è oggi ancora più vicino”.

Federico: “Profonda soddisfazione l’approvazione del progetto di riqualificazione della Bandita”

“Accolgo con profonda soddisfazione l’approvazione del progetto di riqualificazione eco-sostenibile della Bandita“, dichiara il presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico.

“Si tratta di un passo strategico e atteso da tempo per restituire dignità, bellezza e vivibilità a un tratto fondamentale della costa sud di Palermo. Come presidente della circoscrizione, dal primo giorno del mio insediamento ci battiamo insieme al Consiglio per la valorizzazione di questo territorio, troppo spesso dimenticato e penalizzato da decenni di degrado e abbandono”.

“Oggi registriamo finalmente un segnale concreto di attenzione e impegno, che riconosce la centralità del nostro territorio nel disegno complessivo di rigenerazione urbana della città. L’approvazione di questo progetto non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di svolta: vigileremo affinché le fasi successive procedano con celerità, qualità e trasparenza, coinvolgendo il territorio e ascoltando i bisogni reali dei cittadini”.

“Questo tratto di costa deve diventare un luogo di comunità, accoglienza e sviluppo, non solo un’operazione urbanistica ma un riscatto collettivo. Ringrazio Il Comitato scientifico urbanistico regionale, presieduto dall’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, per avere approvato oggi il progetto di riqualificazione eco-sostenibile del lungomare della Bandita, redatto e presentato dalla Città metropolitana del capoluogo siciliano. Molto presto daremo vita alla commissione speciale Mare e Coste, per contribuire anche noi a un processo di trasformazione”.