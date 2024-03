Palermo, “assenteisti” all’assessorato regionale alla Sanità: 10 condanne

Il blitz nel 2019 negli uffici di piazza Ottavio Ziino

PALERMO – Arrivano le condanne per i presunti assenteisti dell’assessorato regionale alla Sanità. Erano imputati per truffa.

Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giacomo Brandini nel febbraio 2019 fotografarono quello che venne definito un “malcostume” che coinvolgeva dipendenti dell’assessorato, ex Pip di Emergenza Palermo, lavoratori della società interinale Tempor assunti per un progetto da Sicilia Digitale, e Resais (entrambe sono partecipate della Regione).

“Violato il sistema di controllo”

Secondo l’accusa, gli imputati non avrebbero rispettato gli orari di lavoro e si sarebbero allontanati senza permesso per sbrigare faccende private contando sulla disponibilità di qualche collega pronto a timbrare il badge al loro posto. Negli uffici di piazza Ottavio Ziino, a Palermo, per registrare la presenza utilizzavano un sistema computerizzato che sarebbe stato facile violare. I finanzieri del Gruppo Palermo piazzarono una telecamera nell’androne e poi controllarono i registri elettronici.

Gli imputati e le pene

Questo l’elenco degli imputati e le rispettive pene: Ivan Trevis 3 anni e 6 mesi, Giuseppe Romeo 3 anni e 2 mesi, Giovanni Allegra 2 anni e 9 mesi, Giuseppe Magno 2 anni e 4 mesi, Angelo Lentini 1 anno e 6 mesi, Salvatore Gervasi 1 anno e 6 mesi, Valentina Parisi 1 anno e 5 mesi, Annamaria Chiavetta 1 anno e 2 mesi, Antonella Bua 9 mesi (difesa dall’avvocato Salvatore Modica, è l’unica ad avere risarcito il danno). Per le pene inferiori a due anni il giudice Emanuele Nicosia ha deciso la sospensione condizionale.

Gli assolti

Assolti Maria Rita Sinatra (difesa dall’avvocato Antonio Sottosanti), Giuseppe Bonanno (avvocato Claudio Alongi) e Annamaria Abate (avvocati Alessandro Campo e Sonia Spallitta).