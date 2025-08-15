La macchina rimossa. ‘Soccorso stradale’ con l’auto blu di Galvagno

Emergono altri episodi dall'indagine

PALERMO – C’è una nuova informativa sull’utilizzo dell’auto blu assegnata al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Poche pagine, ma con ulteriori e significativi episodi. Uno in particolare, che non riguarda direttamente Galvagno, ma il suo segretario particolare Giuseppe Cinquemani, pure lui indagato per corruzione nell’inchiesta della Procura di Palermo.

I pm contestano 60 viaggi illegittimi sull’auto blu di Galvagno, che risponde anche di peculato. Del trasporto e ritiro per conto del presidente dell’Ars di sushi, ricotta, pomodorini, kebab, patatine, fiori e merce varia si sapeva già. Si sapeva pure del cane della mamma di Galvagno o dell’auto usata come un taxi da Sabrina De Capitani, anche lei sotto inchiesta e ormai ex portavoce, e da altri parenti e amici del presidente.

Si potrebbe aggiungere alla lista la consegna in auto blu che Galvagno commissionò all’autista Roberto Marino: “Un panettone gigante” per la cugina Stefania. In realtà il nuovo e più curioso episodio riguarda Cinquemani che, secondo i pm, sarebbe stato più che un segretario particolare. I finanzieri lo definiscono un “facilitatore e intermediario” dei presunti accordi illeciti voluti da Galvagno.

Una mattina di gennaio 2024 Roberto Marino, da solo e alla guida della Audi A6 assegnata a Galvagno, raggiunse via Riccardo Wagner. Era stato chiamato dal segretario particolare. Cinquemani salì in macchina e spiegò il motivo della telefonata. La sera prima i vigili urbani avevano fatto rimuovere con il carro attrezzi la sua auto in sosta vietata. Era rimasto a piedi e gli serviva un passaggio per raggiungere il deposito giudiziario. Ci andarono insieme, in auto blu e, secondo l’accusa, violando il regolamento.