Palermo, avviso pubblico per gli eventi al Teatro Verdura

Si potranno inviare proposte in vista della prossima stagione estiva

PALERMO – La Giunta comunale di Palermo, nonostante sia da poco finita l’estate, pensa agli eventi da mettere in programma per la prossima bella stagione.

Per tale motivo al fine di promuovere la cultura nei suoi diversi aspetti, incrementare lo sviluppo sociale, la crescita del territorio e la programmazione di iniziative dal forte respiro nazionale e internazionale in uno scenario altamente suggestivo, intende proporre e offrire, in occasione delle stagioni estive 2023-2024, un ventaglio di eventi culturali, concerti, spettacoli teatrali e di danza che verranno inseriti all’interno dei prossimi calendari “Estate al Verdura 2023-2024″.

Le proposte potranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: settorecultura@cert.comune.palermo.it.

L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo al link: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?id=35543&tipo=4, non prevede una scadenza.