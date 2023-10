Il bimbo investito, cartoline dalla Francia: "'Merci', amici di Palermo"

L'incidente, la paura e la guarigione

PALERMO- Quella cartolina dalla Francia è un regalo che prende diversi significati. Ha il valore immenso di una guarigione: il bimbo francese investito a Palermo, di cui abbiamo scritto, sta bene. Ma è anche una medaglia per gli operatori della nostra Sanità Pubblica. I genitori del piccolo hanno mandato mail e messaggi all’Ospedale dei Bambini, luogo della cura, per esprimere riconoscenza, allegando una foto da cui si capisce che il figlio ha recuperato. L’incidente si era verificato in via Roma nell’ottobre scorso.

“Il piccolo paziente non era in condizioni preoccupanti, anche se c’era una piccola lesione cranica occipitale e una infrazione alla gamba – dice il direttore del pronto soccorso, il dottore Domenico Cipolla (nella foto) -. E’ stato ricoverato alla Pediatria d’urgenza, uno spazio che abbiamo ricavato per offrire una assistenza ancora migliore. E’ stato coccolato, come tutti i nostri piccoli amici, ci ha fatto un immenso piacere ricevere la foto e quel messaggio di ringraziamento, abbiamo compiuto soltanto il nostro dovere”.

Il pronto soccorso del ‘Di Cristina’ racconta una storia diversa rispetto alle pagine che si leggono sulla Sanità pubblica. “C’è un concorso per quattro posti e abbiamo novantasette candidati”, dice il primario. Un dato in controtendenza, mentre, ovunque, si assiste alla grande fuga.