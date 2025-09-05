Palermo, bandiere della Palestina al vento: il corteo per Gaza

Il coro: “Se la Samud bloccata sarà, bloccheremo le città”

PALERMO – Bandiere della Palestina al vento, migliaia di palermitani in corteo hanno risposto all’appello di solidarietà per Gaza, lanciato dalla Global Sumud Flotilla.

Palermo, bandiere della Palestina al vento

Una manifestazione solidale, con un coro: “Se la Samud bloccata sarà, bloccheremo le città”.

Un “programma di resistenza dal basso”, hanno rivendicato i partecipanti.

Numerose le associazioni intervenute, tra i presenti anche l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che in un messaggio inviato alla conferenza stampa sulla Flotilla al Senato, ha ringraziato gli attivisti.

“In nome del Vangelo della pace sento il dovere di dire no a tutto questo e porre segni di speranza. Il Global Sumud Flotilla è uno di questi segni”, un “segno di amicizia” anche “verso tutti i fratelli e le sorelle ebree contro il suicidio di Israele voluto dal suo governo”.

Il corteo solidale con Gaza

Nel frattempo, la Rsu Fiom della Fincantieri di Palermo ha aderito alla manifestazione del 6 settembre, promossa da Cgil movimenti e associazioni.

Il corteo partirà dal lungomare Yasser Arafat, al Foro Italico, e arriverà alla Cala. E le barche a vela della sezione di Palermo della Lega Navale seguiranno i manifestanti dal mare.

Dopo le adesioni dei Portuali, dei medici e infermieri del Civico, dei lavoratori di Amap e delle società del gruppo Eni anche dai lavoratori Fincantieri arriva un messaggio di sostegno all’azione di solidarietà “per rompere l’assedio criminale imposto a Gaza”.

“La strage di civili, donne, uomini e soprattutto bambini che continua a consumarsi a Gaza non può lasciare indifferenti. Non si tratta di una questione estera, ma di un tema che riguarda la nostra stessa dignità di lavoratori e cittadini, perché i massacri e le politiche di guerra camminano insieme alla crescita delle spese militari e alla riduzione di diritti e risorse sociali in tutta Europa e nel nostro Paese”, dichiarano le Rsu della Fiom Cgil Serafino Biondo e Marco Biondo e il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti.

“La Global Sumud Flotilla rappresenta oggi un esempio di resistenza e di speranza: donne e uomini che, attraversando il Mediterraneo, cercano di rompere il silenzio e di portare un aiuto concreto a chi è imprigionato da un assedio disumano”, concludono. (foto di Gaspare Semprevivo)