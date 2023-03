Palermo, barra di ferro cade e si conficca nella gamba di un marittimo

Altri due hanno riportato delle fratture. Sono in corso i rilievi da parte degli investigatori

PALERMO – Tre marittimi a bordo della nave “Catania” della Grimaldi in partenza dal molo Quattro Venti da Palermo per Tunisi sono rimasti feriti mentre spostavano alcune lastre di metallo.

Ad uno dei dipendenti una barra di ferro si è conficcata nella gamba. Per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato il metallo. Gli altri due lavoratori hanno riportato fratture alle gambe. I tre sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia. I marittimi feriti hanno 26 anni, 36 anni e un terzo romeno ancora non identificato. I primi due sono in codice giallo il terzo il romeno in codice rosso.

Le indagini sull’incidente sono condotte dalla Capitaneria di Porto e dai funzionari dell’Asp. La partenza della nave era prevista per le 10.30 è stata spostata di qualche ora per consentire i rilievi da parte degli investigatori.