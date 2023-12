Open Day Rosanero: l’iniziativa del Palermo ancora un successo – VIDEO

Circa 800 i biglietti venduti nei vari slot giornalieri

PALERMO – Lo stadio “Renzo Barbera” è tornato ad aprire le porte ai tifosi per un nuovo Open Day Rosanero. Il club di viale del Fante ha deciso di riproporre l’iniziativa in seguito alle visite speciali (andate tutte esaurite) dello scorso 1 novembre, in occasione dei 123 anni compiuti dal Palermo.

Dal museo alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, zona interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo. Un “viaggio” dentro il mondo rosanero per scoprire da vicino cosa succede dietro le quinte, oltre a ciò che si vede normalmente sul campo.

Le visite al “Barbera”

Un altro successo per l’iniziativa del club del City Football Group, con circa 800 biglietti venduti nei vari slot giornalieri. Sold out, nuovamente, i ticket delle ore mattutine, ma la grande affluenza dei supporter del Palermo è proseguita anche nel pomeriggio. Una proposta per tifosi e appassionati che probabilmente la società di viale del Fante farà ancora, considerata l’ottima risposta dei sostenitori palermitani. In futuro, infatti, questa esperienza potrebbe anche diventare permanente.

Con la collaborazione di Vivaevents, i tifosi del Palermo vengono accompagnati in un percorso tutto a tinte rosanero: tra storia e attualità, tra campo e spogliatoi, tra addetti ai lavori e gli spalti. Dalle curiosità per i più grandi all’entusiasmo dei più piccoli: sono state tantissime le famiglie in visita al “Barbera”. In alto la clip che mostra alcuni momenti dell’esperienza.