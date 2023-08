Palermo, da Santoro a Morutan: il calciomercato non si ferma

Le manovre del duo Rinaudo-Bigon

2' DI LETTURA

Sfoltire la rosa a disposizione di Eugenio Corini e contestualmente rinvigorirla con forze fresche che possano facilitare il raggiungimento dell’obiettivo del Palermo. Così la dirigenza rosanero sta operando nella sessione estiva di calciomercato dopo una prima, intensa, fase in cui il club del capoluogo siciliano ha fatto diversi acquisti. Per puntare alla Serie A, il duo di mercato composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon ha garantito alla corte di mister Corini calciatori giovani e altri d’esperienza e di categoria: Lucioni, Vasic, Mancuso, Ceccaroni, Insigne e Desplanches sono gli ultimi arrivati in casa Palermo.

Una fase di stallo nelle ultime settimane di ritiro precampionato ha permesso ragionamenti approfonditi soprattutto per quello che riguarda le uscite di alcuni calciatori. In primis, si è arrivati a una importante decisione per quanto concerne il centravanti Edoardo Soleri, che da poche ore sembra essere stato rimosso dai calciatori sul mercato del club targato City Group. Rimangono vive, invece, le piste che portano ai saluti i centrocampisti Damiani e Broh, ai quali sembra essersi aggiunto anche Saric (corteggiato dal Bari).

In entrata, la corsia mancina del Palermo aspetta la definizione dell’accordo con Di Chiara, terzino della Reggina che sembra ormai essere esclusa dal prossimo campionato cadetto. In mediana piace Simone Santoro del Perugia (è cresciuto nel settore giovanile dei rosanero e andrebbe a occupare un slot tra le Bandiere), ma la trattativa non è facile e i rosanero non sono i pole tra le squadre interessate. Si potrebbe anche valutare un colpo a sorpresa, che darebbe un forte impatto al centrocampo dei rosanero. Resta in auge anche il nome del giovane Matteo Prati della SPAL, che piace al Palermo ma anche a diversi club di Serie A.

In avanti, infine, si resta in attesa di capire il futuro del calciatore rumeno Olimpiu Morutan. “Aspettiamo la decisione del Galatasaray, se non dovesse essere iscritto alla lista UEFA potrebbe trasferirsi – ha detto l’agente del calciatore Giovanni Becali ai microfoni di TMW -. Però potrebbe restare in Turchia dove lo vogliono Konyaspor e Sivaspor, ha uno stipendio molto alto per la Serie B italiana. L’anno scorso ha già rinunciato a qualcosa per giocare in Italia. Ci sono Palermo, Bari, Sampdoria e anche il Pisa che lo rivorrebbe per un altro anno”.

Foto in alto dal profilo Instagram di Simone Santoro