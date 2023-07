Cannella: “Sarà un Festino con alcune sorprese”

“Il carro sarà rinnovato e saranno ricordati sia Padre Puglisi che Biagio Conte“

PALERMO – Manca sempre meno all’edizione numero 399 del Festino di Santa Rosalia. La città di Palermo è in fermento perché la festa coinvolge tutti e tutti vorranno essere presenti al passaggio del carro e ai fuochi d’artificio che chiuderanno la festa.

Il carro, quest’anno, sarà totalmente rinnovato grazie al lavoro degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti e di alcuni artigiani, che stanno lavorando all’interno della Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte che sarà ricordato, così come sarà ricordato padre Pino Puglisi per il quale a settembre ricorrerà il trentennale della sua morte per mano mafiosa.

Per le manifestazioni il comune ha stanziato complessivamente €400.000,00 mila euro che sono suddivisi in:

€ 285.000,00 per la realizzazione del progetto artistico del Corteo Trionfale del 14 luglio, compresi i fuochi d’artificio con sottofondo musicale a conclusione dello stesso Corteo;

€ 25.000,00 per i servizi religiosi e liturgici curati dalla Parrocchia Maria SS. Assunta, Cattedrale di Palermo;

€ 70.000,00 per la realizzazione delle luminarie e dei servizi organizzativi;

€ 20.000,00 per gli altri servizi occorrenti (piano sanitario e prevenzione antincendio).

“Il carro è in costruzione, la società che ha vinto il bando (Terzo Millennio, srl) sta lavorando alla realizzazione del Festino secondo le linee guida che ha dato l’amministrazione – spiega l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella -. Quest’anno non sarà il solito Festino, saranno previste quattro ambientazioni diverse, che non posso spoilerare. A Palazzo dei Normanni ci sarà la drammatizzazione, in senso teatrale, dell’epidemia di peste a Palermo che iniziò con i doni portati a Palazzo dei Normanni. Ci sarà anche un momento di preghiera e rinascita alla cattedrale, un altro momento spettacolare sarà ai Quattro Canti con angeli che si paleseranno ovunque. Possiamo anche dire – continua l’assessore – che sarà un Festino nel quale saranno ricordati Biagio Conte e padre Pino Puglisi, questo accadrà a Porta Felice“.

“Per la prima volta i fuochi d’artificio saranno piromusicali, cioè saranno in contemporanea con la musica. Sarà un Festino con il tema del sogno. Il carro – conclude l’assessore Cannella – evocherà una visione onirica di Santa Rosalia. Sarà originale perché c’è una particolare attenzione alla parte spettacolare“.